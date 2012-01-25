〔企业并购〕Bank of Ayudhya以1.12亿美元收购汇丰控股泰国零售事业

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透曼谷1月25日电---泰国第五大银行业者Bank of Ayudhya (BAY.BK)周三表示,该公司董事会已经通过收购汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)在泰国的信用卡及零售银行事业,作价35.6亿泰铢(1.12亿美元).
该行在一份送交证交所的声明稿中指出,截至2011年12月31日为止,汇丰控股泰国零售银行业务总资产为134.3亿泰铢,负债为174.6亿泰铢.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。