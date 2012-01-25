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亚洲 | 2012年 1月 25日 星期三 18:36 BJT

〔企业并购〕Bank of Ayudhya以1.12亿美元收购汇丰控股泰国零售事业

路透曼谷1月25日电---泰国第五大银行业者Bank of Ayudhya (BAY.BK)周三表示,该公司董事会已经通过收购汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)在泰国的信用卡及零售银行事业,作价35.6亿泰铢(1.12亿美元).

该行在一份送交证交所的声明稿中指出,截至2011年12月31日为止,汇丰控股泰国零售银行业务总资产为134.3亿泰铢,负债为174.6亿泰铢.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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