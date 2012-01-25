〔美股业绩〕康宁第四季获利下滑逾五成,因LCD玻璃价格走低

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透1月25日电---特殊玻璃制造商康宁(GLW.N)周三公布第四季获利下滑超过五成,受全球液晶显示器(LCD)玻璃基板大跌冲击,因制造商减产大尺寸电视.
康宁公布第四季获利为4.91亿美元,每股获利(EPS)为0.31美元,上年同期为10.4亿美元及0.66美元.
营收成长7%至18.9亿美元,略高於分析师预估的18.5亿.
该公司在一份声明稿终指出,预料今年第一季LCD玻璃基板市场价格仍将呈现两位数的下跌.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。