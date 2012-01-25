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货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 21:01 BJT

〔美股业绩〕康宁第四季获利下滑逾五成,因LCD玻璃价格走低

路透1月25日电---特殊玻璃制造商康宁(GLW.N)周三公布第四季获利下滑超过五成,受全球液晶显示器(LCD)玻璃基板大跌冲击,因制造商减产大尺寸电视.

康宁公布第四季获利为4.91亿美元,每股获利(EPS)为0.31美元,上年同期为10.4亿美元及0.66美元.

营收成长7%至18.9亿美元,略高於分析师预估的18.5亿.

该公司在一份声明稿终指出,预料今年第一季LCD玻璃基板市场价格仍将呈现两位数的下跌.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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