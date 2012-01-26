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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 16:31 BJT

〔路透基点〕台湾中友百货敲定31.45亿台币五年期融资案

路透香港1月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾中友百货公司敲定31.45亿台币的五年期融资案.

台新银行为代理行、委托主办行以及独家额度分配行,承贷9亿台币.星展银行及台湾土地银行分别承贷6亿及5亿台币,并共同担任委托主办行.

七家银行为一般参贷行,包括远雄人寿核贷3.5亿台币、汇丰银行核贷2.935亿台币、兆丰票券核贷2.376亿台币、元大银行核贷1.05亿台币、玉山银行核贷7,890万台币、国际票券核贷5,000万台币、安泰银行核贷3,000万台币.

这项融资案有土地及建筑物做为担保,当中包含23.02亿台币的定期贷款,5.55亿台币的循环信用贷款,以及2.876亿台币的商业本票保证.

承诺费为25个基点.

财务条件包括流动比率不得低於70%,净资产负债率不得高逾100%、利息覆盖率不得低於300%、有形资本净值不得低於50亿台币、债务偿付比率不得低於100%.

所得资金将用於再融资及营运资本.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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