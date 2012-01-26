〔路透基点〕台湾中友百货敲定31.45亿台币五年期融资案

台新银行为代理行、委托主办行以及独家额度分配行,承贷9亿台币.星展银行及台湾土地银行分别承贷6亿及5亿台币,并共同担任委托主办行.

这项融资案有土地及建筑物做为担保,当中包含23.02亿台币的定期贷款,5.55亿台币的循环信用贷款,以及2.876亿台币的商业本票保证.