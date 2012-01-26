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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 19:14 BJT

〔表格〕英国1月零售销售差值为负22,为2009年3月以来最低--CBI

路透伦敦1月26日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,英国1月零售销售差值为负22.预估为负6.

已公布的零售销售活动

2012--2011-----------------------------------

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

已公布的年度零售销售量

-22* +9 -19 -11 -15 -14 -5

年度销售量三个月移动均值

-11 -7 -15 -13 -11 -7 +4

* 2009年3月以来最低

预期中的零售销售活动

2012---------2011----------------------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

预期中的年度销售量

-10 -18 -6 +4 -14 -7 -12

预期中的年度销售量三个月移动均值

-11 -7 -5 -6 -11 -6 +1

本次调查於1月3日至1月17日进行,共访问75家零售业者.(完)

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--编译 王冠中;审校 张明钧

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