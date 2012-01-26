〔表格〕英国1月零售销售差值为负22,为2009年3月以来最低--CBI

欧洲汇市：英镑下跌，但本周势将录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦1月26日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,英国1月零售销售差值为负22.预估为负6.
已公布的零售销售活动
2012--2011-----------------------------------
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
已公布的年度零售销售量
-22* +9 -19 -11 -15 -14 -5
年度销售量三个月移动均值
-11 -7 -15 -13 -11 -7 +4
* 2009年3月以来最低
预期中的零售销售活动
2012---------2011----------------------------
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
预期中的年度销售量
-10 -18 -6 +4 -14 -7 -12
预期中的年度销售量三个月移动均值
-11 -7 -5 -6 -11 -6 +1
本次调查於1月3日至1月17日进行,共访问75家零售业者.(完)
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--编译 王冠中;审校 张明钧
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
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