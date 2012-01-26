〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行12月全国活动指数为正0.17

路透1月26日电---美国芝加哥联邦储备银行周四公布,美国芝加哥联邦储备银行12月全国活动指数为正0.17,11月修正後为负0.46.

月度指数:

11年12月 11年11月 11年10月 11年9月 11年8月 11年7月 10年12月

现值 +0.17 -0.46 +0.04 -0.15 -0.37 +0.17 +0.46

前值 -- -0.37 -0.11 -0.24 -0.38 +0.20 +0.45

三个月移动均值:

11年12月 11年11月 11年10月 11年9月 11年8月 11年7月 10年12月

现值 -0.08 -0.19 -0.16 -0.12 -0.19 -0.17 -0.03

前值 -- -0.24 -0.24 -0.14 -0.19 -0.18 -0.03

芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动略低於历史趋势,暗示未来一年的通胀压力有限.

分项指数:

对月度指数的贡献度

11年12月 11年11月

就业 +0.22 +0.08

消费与住房 -0.29 -0.27

产出相关 +0.24 -0.28

销售、订单、存货 +0.01 +0.01

备注:

芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低於趋势值,而正值显示成长高於趋势值.

芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.

与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)

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