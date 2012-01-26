〔表格〕美国1月21日当周初请失业金人数升至37.7万人,高於市场预估

英国债市：10年期英债价格触及四个月高位，因股市涨势暂竭
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
路透1月26日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 1月21日当周当周初请失业金人数升至37.7万人(预估为37.0万人),前周修正後为35.6万人(初值为35.2万人)
* 1月21日当周当周初请失业金人数四周均值降至37.75万人,前周修正後为38万(初值为37.9万人)
* 1月14日当周续请失业金人数升至355.4万人(预估为350万人),前周修正後为346.6万人(前值为343.2万)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
01/21/12 377,000 377,500 -- --
01/14/12 356,000-R 380,000-R 3,554,000 2.8
01/07/12 402,000 382,500 3,466,000-R 2.7
12/31/11 375,000 374,000 3,647,000 2.9
12/24/11 387,000 376,500 3,609,000 2.9
12/17/11 366,000 380,750 3,617,000 2.9
12/10/11 368,000 388,250 3,568,000 2.8
12/03/11 385,000 394,250 3,628,000 2.9
注: R-修正值.(完)
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--编译 张明钧;审校 王冠中
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