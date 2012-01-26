路透伦敦1月26日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已经突破今年高点1.3077,仍在进行向上修正走势.预料将在1.3141/45遭遇阻力,这是10月低点及55日移动均线所在位置,涨势料将在这点与1.3245/50的区间内受挫,後者为10月展开跌势以来的38.2%回档位.不过市场需要跌破1.2940才能纾解上档的压力.

我们认为近期强劲上涨仅是修正走势,中长期的看法仍旧偏空,我们的中长期目标价为位於1.2083的200日均线位置.

美元/日圆:我们认为55日均线及100日均线将会在77.41/20提供初步支撑,预料市场仍将在月度上升趋势位置76.703获得支撑.

我们抱持乐观看法,市场近期已经逐步摆脱四年下跌趋势,升破200日均线,上看位於79.49的55日均线,不过在80.00/25的关键价位有着庞大阻力,预料可能要多次挑战後才能突破.

欧元/英镑:我们持续认为攻势将受挫,因市场最近在周线图上已收於2011年低点0.8285英镑下方,目标为2010年低点0.8067英镑,之後则是长期费波纳奇技术位0.7750英镑.收在0.8285英镑下方已经可以见到下探上述下档目标走势启动.

12月底高点0.8421英镑是主要的阻力位,唯有突破这点才会释出大幅回升至0.8498英镑的讯号,这是11月底高点下跌以来的61.8%回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0912GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3101 1.3109 -0.06 +1.21 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.60 77.74 -0.18 +0.86 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.68 101.91 -0.23 +2.12 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9211 0.9215 -0.04 -1.76 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5683 1.5661 +0.14 +0.95 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0013 1.0040 -0.27 -1.77 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0633 1.0597 +0.34 +3.99 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8196 0.8175 +0.26 +5.29 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.500 82.380 +0.15 +4.91 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.570 63.560 +0.02 +6.25 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.70 121.76 -0.05 +1.82 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2965 1.2948 +0.13 -1.23 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张明钧;审校 李爽

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