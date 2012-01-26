〔表格〕美国12月耐久财订单增长3.0%,优於预估

路透1月26日电---美国商务部周四公布:

* 12月耐久财(耐用品)订单增长3.0%(预估为增长2.0%),11月为增长4.3%(前值为增长3.7%)

* 12月扣除运输的耐久财订单增加2.1%(预估为增长0.7%),11月为增加0.5%(前值为增加0.3%)

* 12月扣除国防的耐久财订单增长3.5%,11月为成长4.6%(前值为成长3.7%)

* 12月扣除飞机的非国防资本财订单增加2.9%(预估为增长1.0%),11月为下滑1.2%(前值亦为下滑1.2%)

* 12月扣除运输的耐久财订单增幅为2011年3月以来最大

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比):

12月 11月 10月

总体新订单 3.0 4.3 0.1

扣除运输 2.1 0.5 1.6

扣除国防 3.5 4.6 1.1

电脑/电子产品 1.2 -5.6 1.3

运输设备 5.5 16.6 -4.5

资本财 4.5 8.3 -5.4

非国防资本财 5.8 9.6 -3.5

扣除飞机的

非国防资本财 2.9 -1.2 -0.9

(完)

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