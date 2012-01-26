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2012年 1月 26日 星期四 18:36 BJT
伦敦金1030定盘价为每盎司1,713.00美元,上日纽约收盘为1,709.39美元
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标题新闻：法国1月失业总人口微增800人至346.79万人，按年减少2.5%－劳工部
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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