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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 18:49 BJT

〔东南亚股市〕多数股市在FED决议激励下上涨,泰股逼近五个月高点

路透曼谷1月26日电---东南亚股市周四多数上涨,泰国股市逼近五个月高点,此前美国联邦储备理事会(FED)称利率维持於低档时间较先前预期来得久,确保市场上有充裕的流动资金刺激成长.

"FED决议引发风险资产需求."曼谷Thanachart Securities销售主管Pichai Lertsupongkij表示.

泰国股市综合股价指数.SETI大涨1.2%触及近五个月高点,由能源股领涨;印尼股市.JKSE上涨0.5%,马来西亚股市.KLSE上涨0.3%.

1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2894.43 2.79 +0.10 +9.37 2646.35

马来西亚 .KLSE 1523.86 4.10 +0.27 -0.45 1530.73

泰国 .SETI 1068.54 12.53 +1.19 +4.22 1025.32

印尼 .JKSE 3983.43 19.83 +0.50 +4.22 3821.99

菲律宾 .PSI 4611.68 -58.81 -1.26 +5.48 4371.96

越南 .VNI 373.00 -0.43 -0.12 +6.10 351.55

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(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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