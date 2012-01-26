〔东南亚股市〕多数股市在FED决议激励下上涨,泰股逼近五个月高点

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透曼谷1月26日电---东南亚股市周四多数上涨,泰国股市逼近五个月高点,此前美国联邦储备理事会(FED)称利率维持於低档时间较先前预期来得久,确保市场上有充裕的流动资金刺激成长.
"FED决议引发风险资产需求."曼谷Thanachart Securities销售主管Pichai Lertsupongkij表示.
泰国股市综合股价指数.SETI大涨1.2%触及近五个月高点,由能源股领涨;印尼股市.JKSE上涨0.5%,马来西亚股市.KLSE上涨0.3%.
1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2894.43 2.79 +0.10 +9.37 2646.35
马来西亚 .KLSE 1523.86 4.10 +0.27 -0.45 1530.73
泰国 .SETI 1068.54 12.53 +1.19 +4.22 1025.32
印尼 .JKSE 3983.43 19.83 +0.50 +4.22 3821.99
菲律宾 .PSI 4611.68 -58.81 -1.26 +5.48 4371.96
越南 .VNI 373.00 -0.43 -0.12 +6.10 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。