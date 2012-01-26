〔伦敦美债〕公债价格在欧洲市场大涨,因FED立场温和

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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路透伦敦1月26日电---美国公债价格周四在欧洲市场大涨,表现超越德债,此前美国联邦储备理事会(FED)誓言维持利率於低档时间较先前预期来得久,并称可能扩大买债以刺激经济.
FED主席贝南克表示,FED可能维持利率於接近於零水准至少至2014年底,较他先前的说法晚了约18个月.
指标10年期美债收益率(殖利率)短线看来料下跌,但能否突破1.85-2.1%区间,取决於希腊新债换旧债协商的进展,此协商对於能否避免无序违约至为关键.
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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