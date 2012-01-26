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债券 | 2012年 1月 26日 星期四 19:17 BJT

〔伦敦美债〕公债价格在欧洲市场大涨,因FED立场温和

路透伦敦1月26日电---美国公债价格周四在欧洲市场大涨,表现超越德债,此前美国联邦储备理事会(FED)誓言维持利率於低档时间较先前预期来得久,并称可能扩大买债以刺激经济.

FED主席贝南克表示,FED可能维持利率於接近於零水准至少至2014年底,较他先前的说法晚了约18个月.

指标10年期美债收益率(殖利率)短线看来料下跌,但能否突破1.85-2.1%区间,取决於希腊新债换旧债协商的进展,此协商对於能否避免无序违约至为关键.

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