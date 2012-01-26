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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 19:20 BJT

〔路透调查〕布兰特原油2012年价格预估上调至每桶107.30美元

路透伦敦1月26日电---路透调查显示:

* 布兰特原油LCOc12012年平均价格为每桶107.30美元,高於12月调查时预估的105.20美元

* 美国轻质原油CLc12012年平均价格料为每桶99.10美元,高於12月调查预估的97.00美元

* 布兰特原油2013年平均价格料为每桶112.50美元,高於12月调查预估的111.00美元

* 美国轻质原油2013年平均价格料为每桶106.10美元,高於12月调查预估的105.60美元.(完)

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