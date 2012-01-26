〔路透调查〕布兰特原油2012年价格预估上调至每桶107.30美元

欧洲汇市：英镑下跌，但本周势将录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦1月26日电---路透调查显示:
* 布兰特原油LCOc12012年平均价格为每桶107.30美元,高於12月调查时预估的105.20美元
* 美国轻质原油CLc12012年平均价格料为每桶99.10美元,高於12月调查预估的97.00美元
* 布兰特原油2013年平均价格料为每桶112.50美元,高於12月调查预估的111.00美元
* 美国轻质原油2013年平均价格料为每桶106.10美元,高於12月调查预估的105.60美元.(完)
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
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