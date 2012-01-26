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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 19:15 BJT

〔亚洲橡胶〕1月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

2月 307.6 19 -- --

3月 310.3 345 309.6 12

4月 315.4 131 313.5 15

5月 319.0 277 318.2 219

6月 321.6 3303 321.1 513

7月 323.8 3102 323.4 843

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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