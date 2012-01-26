〔美股盘前〕卡特彼勒盘前上涨3.5%,此前公布第四季财报

标题新闻：法国1月失业总人口微增800人至346.79万人，按年减少2.5%－劳工部
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路透纽约1月26日电---卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周四盘前股价大涨3.5%至112.89美元,该公司稍早公布财报.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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