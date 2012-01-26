〔美股业绩〕卡特彼勒第四季获利远超预期,全球营建及采矿机械需求旺

* 第四季每股获利2.32美元,市场预期为1.47美元

* 第二季营收成长35%至172.4亿美元

路透1月26日电---卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周四公布季度获利大增58%,远远超越分析师预期,因全球对於营建机械及采矿设备的需求大增.

这家全球最大重型机械制造商表示,第四季净利达15.5亿美元,每股盈余(EPS)达2.32美元,上年同期为9.68亿美元或1.47美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估EPS为1.73美元,实际数字较预估高出0.59美元.

营收成长35%至172.4亿美元,高於市场预估的160.5亿美元.

卡特彼勒2011年的获利及营收双创新高,因该公司再多数市场的营收都大增.

卡特彼勒对於2012年的获利预估高於当前华尔街的看法.(完)