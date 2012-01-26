《综述》美国12月耐久财订单增长显示经济动能强於预期

标题新闻：法国1月失业总人口微增800人至346.79万人，按年减少2.5%－劳工部
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* 美国12月耐久财订单增长3.0%
* 衡量投资的指标反弹
* 上周初请失业金人数上升
* 12月新屋销售意外下降
路透华盛顿1月26日电---美国12月耐久财(耐用品)新订单增长,一项衡量未来企业投资的指标反弹,显示去年底经济动能强於预期.
周四公布的其他报告显示上周初请失业金人数小幅上升,暗示就业市场仅在缓慢恢复;在此同时,12月美国独栋新屋销售则意外下降.
商务部公布,12月耐久财订单受成长3.0%,因飞机订单激增.分析师原预估为成长2.0%.
"这儿有些动能."RBC Capital Markets经济分析师Jacob Oubina称."迈入第一季,动能将相当不错."
数据暗示美国企业可望益发愿意投资.近年来企业手头已累积了2兆(万亿)美元资金.
扣除飞机的非国防资本财订单增加2.9%,也高於预期.先前两个月此项数据均为下跌.而美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三警告称,企业投资已降温.
参阅请领失业金人数相关图表,请点击(link.reuters.com/xah36s)
参阅耐久财订单相关图表,请点击(link.reuters.com/heh36s)
参阅新屋销售相关图表,请点击(link.reuters.com/juh36s)
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