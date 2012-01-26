更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收升但脱离高点,收在100美元下方

(更正:文末表格第一与第二行应分别为"3月原油"和"4月原油",而非"2月原油"和"3月原油")

* 美联储维持低利率的表态支撑油价

* 伊朗称可能在禁运之前停止对欧盟出售石油

路透纽约1月26日电---美国原油期货周四收扬,但尾盘涨幅缩减,因美股下跌且美元扳回部分跌幅.

在美联储周三承诺保持低利率後,後续买盘推动油价盘初走高,而伊朗表示可能在欧盟7月1日实施原油禁运前停止对欧盟国家出售石油,这方面的担忧亦助油价一臂之力.

伊朗议会将在周日讨论一项议案,该议案将要求政府在7月1日欧盟订下的最後期限前停止石油出口.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLH2上涨0.3美元或0.3%,结算价报每桶99.70美元,交投区间为99.23-101.39美元.

法国石油公司道达尔(TOTF.PA)在一份提交给州监管机构的文件中报告,该公司位於德州Port Arthur炼厂关闭一台流化催化裂化装置.该炼厂日产能为23.2万桶.

荷兰石油分析师Pieter Kulsen说,上周在欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的汽柴油库存量大幅上升,因PetroplusPPHN.S旗下炼厂以及美国一工厂关闭,令交易商增加存储.

伊朗最大的石油船运企业National Iranian Tanker Company(NITC)被指与伊朗革命卫队存在关联,但该企业予以否认.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 99.70 0.30 0.3% 99.23 101.39 249,819 322,794

4月原油 100.04 0.31 0.3% 99.59 101.70 54,488 65,464

2月RBOB汽油 2.8466 0.0128 0.5% 2.8317 2.8649 10,549 29,746

3月RBOB汽油 2.8508 0.0134 0.5% 2.8360 2.8700 39,722 62,159

2月取暖油 3.0535 0.0343 1.1% 3.0320 3.065 17,096 32,343

3月取暖油 3.0446 0.0342 1.1% 3.0232 3.0580 53,011 77,131

ICE合约

3月布兰特 110.79 0.98 0.9% 110.27 111.89 188,490 234,587

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 491,183 636,717 517,445 1,353,795 -11,985

RBOB汽油 92,809 193,149 117,416 329,764 8,000

取暖油 116,803 178,569 139,835 276,529 1,641(完)