澳新经济指标预测--1月27日-2月3日****

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
路透1月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月23日当周-----------------------------------
1月27日(五)
暂无主要经济指标公布
--------------------------------1月30日当周-----------------------------------
1月30日(一)
2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%
1月31日(二)
0030 澳洲企业状况指数 12月 -- 正1
企业信心指数 -- 正2
澳洲民间信贷 12月终值 -- +0.3%
房屋信贷 -- +0.5%
2月1日(三)
0030 澳洲房价指数 第四季终值 -- -1.2%
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 -- +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 顺差13.80
进口(较前月) -- 持平
出口(较前月) -- 持平
2月3日(五)
暂无主要经济指标公布.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
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