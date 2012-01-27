《全球重要经济事件一览表》--1月27日-2月3日

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1月27日(五)

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会(第三日)(至1月29日).

达沃斯--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚参与一场关於资本主义的辩论会(0800).

布鲁塞尔--欧洲央行公布欧元区货币发展报告(0900).

达沃斯--美国财长盖特纳在世界经济论坛年会期间,参加由Fareed Zakaria主持的"美国经济展望与挑战"对话(1030).

达沃斯--美国财政部国际事务次长布雷纳德在世界经济论坛年会参与小组讨论(0800).

达沃斯--欧洲央行总裁德拉吉就"欧洲经济展望:需采行什麽措施来恢复欧元区增长和信心?"发表演讲(1315).

达沃斯--法国财政经济部长巴胡安、西班牙经济事务部长Luis de Guindos Jurado和欧盟经济暨货币事务执委雷恩,参加有关欧元区未来的小组讨论(0930).

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主持的新闻简报会上,就地区经济发表讲话(1500).

1月28日(六)

达沃斯--2012年世界经济论坛年会(第四日)(至1月29日).

达沃斯--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国财政大臣奥斯本、德国财政部长朔伊布勒、世界银行行长佐利克和日本经济财政大臣古川元久讨论2012年全球经济前景(0930).

芝加哥--印度财政部长慕克吉访问美国(至1月29日).

1月29日(日)

达沃斯--2012年世界经济论坛年会(最後一日).

耶路撒冷--世界银行行长佐利克访问以色列(至2月1日).

1月30日(一)

布鲁塞尔---欧盟峰会(1300).

布鲁塞尔--法国总统萨科齐、意大利总理蒙堤、德国总理梅克尔在欧洲理事会会议之前会面.

1月31日(二)

华盛顿--美国国会预算办公室发布"预算和经济展望"报告(1500).

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在法国大使馆发表演讲(1200).

华盛顿--美国参议院财务委员会就临时税规定举行听证(1500).

2月1日(三)

宾州GLADWYNE--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望发表演讲(1330).

以色列海尔兹利亚--国际货币基金组织副总裁朱民发表演讲(0700).

2月2日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)协调人会议(至2月3日).

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话(2月3日0015).

2月3日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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