〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

表格：中国外汇市场1月成交额环比下降三成--外管局

路透北京2月24日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，2017年1月，中国外汇市场（不含外币对市场， 下同）总计成交10.51万亿元人民币（等值1.52万亿美元），按美元计环比下降32.40%。 其中，银行对客户市场成交3,101亿美元，环比减10.30%；银行间市场成交1.21万亿美元，环比减36.41% ；即期市场成交6,402亿美元，环比减38.31%；衍生品市场成交8,845亿美元，环比减26.95%。 2016年中国外汇市场已累计成交20.29万亿美元，2015年全年累计成交17.76万亿美元。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对客户市场采用客户 买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成交 银行对客 银行间市场 即期市场 衍生品市 户