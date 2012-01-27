〔澳新汇市〕澳元和新西兰元小升,受美联储超宽松政策承诺所提振

路透惠灵顿1月27日电---澳元和新西兰元周五有望连续第三周上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新未来几年维持美国超宽松政策的承诺支撑风险资产.

澳元/美元AUD=D4持稳,报1.0612美元,周四曾触及高位1.0688美元,本周将上涨1.4%,而本月迄今则上涨4%.支撑位在1.0588和1.0555美元,阻力位在1.0688美元,之後下道主要目标位为1.0753美元.

新西兰元/美元NZD=D4小升至0.8214美元,纽约尾盘报0.8184美元.今日多数时候守在0.8200附近,尽管新西兰央行暗示利率可能持稳更长的时间.

新西兰元在优於预期的贸易数据出炉後升至日高,但距离海外市场高位0.8235仍有段距离.支撑位在日低约0.8157,强劲阻力位在0.8290.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

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