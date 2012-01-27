《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透伦敦1月27日电---以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨天欧元兑美元一度涨至1.3180,未能挑战1.4250至1.2610跌势的38.2%回档位1.3250.欧元/美元仍有可能挑战这个水平,但前提为需守在1.3060美元之上.
跌破1.3060就可能开启跌向周三展开大幅反弹起点1.2940/50.
关键支撑位仍在约1.2850/60区域,且只有跌破时才会跌向关键水平1.2600,此处为2010年低位1.1880上涨至2011年高位1.4940的76.4%回档位.这个支撑水平刚好和2010年8月低位1.2590相同.
美元/日圆:美元本周稍早时挑战78.30日圆阻力位及200日移动均线切入位失利之後回落,再度引起日圆走强及日本央行可能干预的疑虑.
美元想升向2011年10月高位79.55得先越过那两道阻力.关键支撑位仍是本月及11月的低位76.50.
只有跌破并收在76.50下方才有可能跌向记录低点75.30.
英镑/美元:英镑兑美元连涨九日之後,暗示今日可能下跌.
英镑在1.5730美元处失去动力,无力突破12月高位1.5770,从而使英镑偏向下行,长期下跌趋势亦不变.只有升破1.5780之後,才能上看1.5920.
1.5500应可视为回档时的支撑位,如果跌破的话,可能会下探1.5360.
纽约 当日 今年来 2011年
0817GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3096 1.3097 -0.01 +1.17 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.08 77.44 -0.46 +0.18 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.93 101.43 -0.49 +1.37 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9217 0.9203 +0.15 -1.70 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5697 1.5684 +0.08 +1.04 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0028 1.0014 +0.14 -1.62 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0619 1.0618 +0.01 +3.85 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8222 0.8191 +0.38 +5.63 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.880 82.220 -0.41 +4.12 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.380 63.430 -0.08 +5.93 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 120.99 121.43 -0.36 +1.22 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2914 1.2955 -0.32 -1.62 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱