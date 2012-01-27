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市场报道 | 2012年 1月 27日 星期五 17:13 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月27日电---以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨天欧元兑美元一度涨至1.3180,未能挑战1.4250至1.2610跌势的38.2%回档位1.3250.欧元/美元仍有可能挑战这个水平,但前提为需守在1.3060美元之上.

跌破1.3060就可能开启跌向周三展开大幅反弹起点1.2940/50.

关键支撑位仍在约1.2850/60区域,且只有跌破时才会跌向关键水平1.2600,此处为2010年低位1.1880上涨至2011年高位1.4940的76.4%回档位.这个支撑水平刚好和2010年8月低位1.2590相同.

美元/日圆:美元本周稍早时挑战78.30日圆阻力位及200日移动均线切入位失利之後回落,再度引起日圆走强及日本央行可能干预的疑虑.

美元想升向2011年10月高位79.55得先越过那两道阻力.关键支撑位仍是本月及11月的低位76.50.

只有跌破并收在76.50下方才有可能跌向记录低点75.30.

英镑/美元:英镑兑美元连涨九日之後,暗示今日可能下跌.

英镑在1.5730美元处失去动力,无力突破12月高位1.5770,从而使英镑偏向下行,长期下跌趋势亦不变.只有升破1.5780之後,才能上看1.5920.

1.5500应可视为回档时的支撑位,如果跌破的话,可能会下探1.5360.

纽约 当日 今年来 2011年

0817GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3096 1.3097 -0.01 +1.17 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.08 77.44 -0.46 +0.18 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.93 101.43 -0.49 +1.37 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9217 0.9203 +0.15 -1.70 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5697 1.5684 +0.08 +1.04 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0028 1.0014 +0.14 -1.62 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0619 1.0618 +0.01 +3.85 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8222 0.8191 +0.38 +5.63 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.880 82.220 -0.41 +4.12 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.380 63.430 -0.08 +5.93 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.99 121.43 -0.36 +1.22 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2914 1.2955 -0.32 -1.62 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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