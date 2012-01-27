〔表格〕美国第四季GDP环比年率初值为增长2.8%,低於预估

路透1月27日电---美国商务部周五公布:
* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%(预估为增长3.0%)
* 美国第四季GDP隐性平减指数初值为增长0.4%,为2009年第三季以来最低(预估为增长1.8%),第三季为增长2.6%
* 美国第四季最终销售增长0.8%,预估为增长2.5%
* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数增长0.7%(预估为增长0.6%),第三季增长2.3%
* 美国第四季GDP增幅为2010年第二季以来最高,PCE物价指数增幅为2010年第二季以来最低
* 美国2011年GDP成长1.7%,2010年成长3.0%
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第四季GDP初值数据如下(变动为百分比;季度数据为环比年率):
第四季 第三季 第二季 2011年
初值 终值
实质GDP 2.8 1.8 1.3 1.7
国内产品最终销售 0.8 3.2 1.6 1.9
个人消费支出(PCE)物价指数 0.7 2.3 3.3 2.4
核心PCE物价指数 1.1 2.1 2.3 1.4
基於市场的PCE物价指数 0.7 2.6 3.5 2.5
基於市场的核心PCE物价指数 1.2 2.3 2.4 1.4
GDP隐性平减指数 0.4 2.6 2.6 2.1
消费支出 2.0 1.7 0.7 2.2
耐久财(耐用品) 14.8 5.7 -5.3 8.1
非耐久财 1.7 -0.5 0.2 1.7
服务业 0.2 1.9 1.9 1.4
企业投资 1.7 15.7 10.3 8.6
房屋投资 10.9 1.3 4.2 -1.4
出口 4.7 4.7 3.6 6.8
进口 4.4 1.2 1.4 5.0
政府采购 -4.6 -0.1 -0.9 -2.1 (完)
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--编译 李婷仪;审校 王冠中