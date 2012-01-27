〔东南亚股市〕延续涨势至第四周,菲律宾股市涨幅居前

路透1月27日电---东南亚股市周五多数收高,收复稍早时的跌幅,并将涨势延续至第四周,投资人希望希腊债务协商有成功结论,并静待美国的数据,料将显示美国经济有更多成长力道.

虽然关於欧债危机仍罩顶,今年迄今投资人对亚洲的风险性、新兴市场资产仍保持乐观,已推升新加坡股市累计上涨逾10%,菲律宾股市扬升7%.

区域分析师认为涨势仍可以持续,因市场已经消化了很多关於欧洲利空消息以及美国经济复苏的不确定性.

泰国和新加坡股市周五均涨至接近五个月高位,两者均上涨逾0.7%.菲律宾股市.PSI中止连三跌,大涨1.5%.

1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2916.26 21.83 +0.75 +10.20 2646.35

马来西亚 .KLSE 1520.90 -2.96 -0.19 -0.64 1530.73

泰国 .SETI 1076.29 7.75 +0.73 +4.97 1025.32

印尼 .JKSE 3986.41 2.98 +0.07 +4.30 3821.99

菲律宾 .PSI 4679.89 68.21 +1.48 +7.04 4371.96

越南 .VNI 373.00 -0.43 -0.12 +6.10 351.55

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(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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