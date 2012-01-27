〔伦敦美债〕中长期公债价格下滑,关注美国GDP数据

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月24日

路透上海2月24日 - 在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行本周公开市场转为净投放，接棒TLF的定 向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分 微弱。 业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后 MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行 可能，需要密切关注。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ---------------------------------------------------------------------