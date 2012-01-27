〔伦敦美债〕中长期公债价格下滑,关注美国GDP数据

路透伦敦1月27日电---美国中长期公债价格周五在欧洲市场下跌,稍後美国将公布经济成长数据,而稍早欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,希腊债权人减记方案即将达成协议,使得市场避险需求降温.
10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR升2.3基点至1.96%.30年期公债收益率US30YT=TWEB升3.9基点至3.13%.
Rabobank策略师Philip Marey预期,在欧元区债务危机达成最终解决方案前,10年期美债收益率将会呈现横向整理.
"就算达成协议,效果会持续一阵子,但最终减记幅度仍要扩大才能稳定希腊债务,因此我认为美债收益率仅会短暂上扬,"他说.
根据路透调查预估,周五公布的数据料显示,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.0%,远高於前一季的成长1.8%,且为2010年第二季以来最大增幅.
"我觉得预估可能有些过度乐观,尽管近来月度数据表现不俗,"Marey称.
五年期美债收益率US5YT=TWEB近持平在0.78%,上日曾触及至少1960年代以来最低水准0.75%.两年期公债收益率US2YT=TWEB持平在0.22%.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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