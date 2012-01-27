〔美股业绩〕福特第四季获利不如预期,因海外市场不振且商品成本上扬

* 盘前股价大跌超过5%

* 欧洲市场仍将有一段时间较为艰困--财务长

路透1月27日电---福特汽车(F.N)周五公布第四季获利低於预期,因北美以外市场业绩不佳,且大宗商品成本上升.

福特不含一次性项目的营业利润降至11亿美元或每股0.20美元,上年同期分别为近13亿美元及0.30美元.

汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估福特每股经调整获利为0.25美元.盘前交易中,福特股价大跌超过5%至12.15美元,周四收盘价为12.79美元.

大宗商品成本上升、汇价劣势以及欧洲、亚洲、南美洲的业绩转差,均在当季冲击福特获利.福特年度商品成本为23亿美元,略高於预估的22亿美元.

"我们见到外部环境恶化,这真的影响到北美以外的多数市场,我们并见到商品成本、汇率及泰国洪水的冲击大於我们的预期."福特财务长Lewis Booth向记者表示.

福特第四季欧洲的亏损扩大至1.90亿美元,上年同期为亏损5,100万美元.Booth指出,欧洲困境可能还会持续一段时间.2012年,福特预期欧洲的成长将会受到债务危机及节约措施的打压.

福特在南美市场面临的竞争压力加剧,南美税前营业利润为1.08亿美元,低於上年同期的2.81亿.

泰国洪水所造成的生产活动停摆亦冲击亚洲的业绩,福特亚洲事业第四季亏损8,300万美元,上年同期为获利2,300万.

福特公布第四季净利为136亿美元,每股获利为3.40美元,是受到一次性税务相关利得124亿美元支撑.上年同期的净利为1.90美元,每股获利为0.05美元.

净利增加是受惠於会计原则的变更,福特称这反映其长期获利前景的信心.这项一次性利得带动全年净利来到202亿美元,创下1998年以来最高.(完)