《台湾公司债焦点》多头派对何时曲终人散?资金流向与筹码为关键

* 热钱与补券簇拥且适逢发行空窗期,公司债殖利率频创新低

* 多头行情可望至第二季

* 热钱流向与筹码供应量是观察重点

* 今年发行规模有再创新高机会,前提是景气要持续回温

记者 董永年

路透台北2月24日电---欧美主要央行印钞救市,热钱源源流向新兴市场,台湾公司债多头派对通宵达旦进行着,但终有曲终人散的一天.市场人士认为,在资金尚未转向与筹码供给爆冲前,狂欢派对应有机会持续到第二季.

他们也预期,随着欧债危机逐步获得解决以及美国经济好转,全球景气已不若去年下半年低迷,若能持续回温,今年公司债发行规模或有机会超过3,200亿台币,再创历史新高.

外资受限法规不得大量购买台湾公债,公司债得以成为除股市外,极少数能停泊的标的.外资不计价抢买超短券,让持有筹码的金融机构,乐於赚资本利得.但拿了钱,回头还是得补券.整个公司债次级市场,就在外资、券商、银行、寿险业各取所需带动下持续走多.

市场交投火热,但偏偏第一季是公司债发行空窗期,再加上寿险业者对海外投资保守看待,新增保单收入只好转向台币资产加码,火上加油的结果,市场集体陷入了补券的焦虑情绪,并令整条公司债的殖利率曲线,硬是较1月下跌了逾10个基点.

随着全球主要央行纷纷加入洒钱救市的行列,自去年底启动的资金行情似乎还看不见中止迹象.

"我觉得第一季的资金行情不会改变,甚至上半年都不会改变."元富证券协理洪淑莹指出说.

她指出,在欧美以及日本央行都实施超宽松货币政策带动下,"资金堆叠效应会持续一段时间,第一季殖利率都会在低档,至於第二季,则要看筹码供应."

另一政府主导的大型金控旗下券商资深协理则称,若欧债危机与美国经济朝正向发展,令市场对结束超宽松货币政策的预期扩大,热钱料将转为流出,但短期内发生机率不高.

为挽救欧债危机,去年底欧洲央行以年息1%的低利率,释出4,892亿欧元给欧洲银行三年;美国联准会接着在年初宣布超低利率政策将自2013年延长至2014年底;英国央行也宣布维持0.5%的超低利率,且宣布扩大收购3,250亿英镑资产;日本央行则继续将基准利率维持在0-0.1%不变,扩大资产购买的规格10-65兆日圆.

全球央行纷纷开启印钞机的结果,令热钱四处窜流.台湾央行总裁彭淮南日前表示,外资已同步汇入亚洲,各国的汇率、股价都同方向变动.

台湾金管会则公布,外资在1月份净汇入约30.21亿美元,较12月的净汇入1.69亿显着回温,且来到2011年4月汇入42.52亿以来的高点;台币兑美元TWD=TP今年以来一度升逾9角,升值幅度达3%.

为防堵热钱假买债之名、行炒汇之实,台湾政府已在2010年底规定,外资汇入资金投资买卖断公债,不论天期长短一律纳入汇入资金30%额度内.

**绝对收益率至上**

资金泛滥,令台湾公债殖利率已跌无可跌.绝对收益率比公债高上一截的公司债,自然是买家首选.

根据柜台买卖中心的交易数据统计,21日成交的台电100/5A、存续期4.56年的公司债,利率1.17%.其与存续期相近的五年公债100/6A00106=TWO约1.00%的殖利率,利差已较去年年中的逾30个基点,下跌了将近一半.

"每天就看着利率往下掉,像台积电(2330.TW)、中钢(2002.TW)都很好卖,以卖盘的开价直接成交."一家大型寿险公司公司债交易员说.

一家外商银行交易员则称,台湾企业发行的公司债,在评等方面都有一定水准,倒债的机率很低.

"既然name不错,我为什麽放着殖利率1.17%的五年公司债不买,而去买0.95%的公债?"他说.

绝对收益率的考量,也让原本不受青睐的标售案成为抢购标的.像是去年两度流标的鸿海(2317.TW)五年公司债,就在上周四以1.34%定价,足足较去年5月标售的同年期券跌了17个基点,发行总额更达到90亿台币的上限.[ID:nCT0433660]

此外,在去年12月6日遭中华信评调降评等的开发金控(2883.TW),公司债的销售也未受打击.利率定在1.32%的五年券,在客户补券的需求下,发行额度由40亿增加至50亿台币.[ID:nCT0506481]

"买盘已经饥不择食了."一家大型政府银行交易主管直言.

**第二季供应破表?**

这股多头风潮是否延续到第二季,市场人士指出,除了观察资金流向外,筹码供应也是重点.

一证券商承销人员表示,根据规定,企业申请公司债发行要检附上一年度财报,因此新增筹码最快要到3月下旬才会出笼.届时除了台电、中油以及台塑集团等熟悉的发债大户外,还要观察是否有更多企业趁利率低发债筹资.

"每年公司债发行量约2,000-2,500亿台币,今年粗估会有2,800-3,200亿.因为利率处於低档,景气也不算差."一政府金控旗下券商承销人士说.

一主力证券商承销人员则表示,今年光是台电、中油、中钢的发债量就有1,500亿台币,若再加上台塑集团的500-700亿,就超过了2,000亿关卡.

"我觉得大家会趁着利率低时赶快发债,但若都挤在第二季,殖利率就有反弹的可能."他说.

另一证券商承销主管认为,第二季公司债发行规模平均在500-600亿台币,不过今年不无打破此一规律的可能.

"中油可能提前标售...第二季筹码会不少吧."他说.

根据业者以公司债定价日为基准估算,去年台湾公司债发行金额高达3,200亿台币,创下历史新高纪录.

今年公司债发行规模有再创新高机会,前提是景气要持续回温,台湾今年经济表现有望"倒吃甘蔗"渐入佳境.

受美国经济缓步复苏等因素带动,台湾第一季季节调整後经济成长率较上季增幅(SAQR)转为正数,显示最坏的情况已过.不过主计总处将今年民间投资由成长2.57%下调至负成长1.16%,下修了3.73个百分点,金额达650亿台币.[ID:nCN1405390]

路透近日陆续报导,台湾最大公司债发行单位--台电,今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿大致相当.台湾中国石油[CHIP.UL]料将扩大公司债的发行规模至逾200亿台币,且考虑采分次发行.改变以往一年发行一次的规律.[ID:nCT0503877] [ID:nCT0505151](完)