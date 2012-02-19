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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 06:15 BJT

〔东京汇市〕日圆下跌,澳元受中国加入刺激成长行列而上扬

* 日圆普遍下滑,兑美元跌破10月干预低点

* 中国将银行存款准备金率调降50个基点

* 该举措提振风险胃纳,大宗商品货币跳升

* 欧元区财长料批准希腊纾困

路透悉尼2月20日电---日圆兑美元周一跌至六个月低点,大宗商品货币则跳升,此前中国人行加入其他国家央行的刺激成长行列.

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