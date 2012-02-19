《综述》伊朗停止向英国和法国销售原油,核议题协商即将登场

* 相关行动看来是为了报复欧盟原油进口禁令

* IAEA和伊朗将在德黑兰举行两日协商

* 美国高层官员表示,不确定伊朗是否会寻求制造原子弹

记者 Parisa Hafezi 编译 王冠中/李婷仪/张若琪

路透德黑兰2月19日电---伊朗周日下令停止对英国和法国销售原油,此举被视为是对欧盟制裁的报复,而联合国检查员正前往德黑兰,就核子计画议题向伊朗施压.

欧盟上月决定从7月1日起抵制伊朗原油进口,此举令伊朗当局震怒.而伊朗则以关闭石油运输要道霍尔木兹海峡作为威胁.伊朗为全球第五大石油出口国.

伊朗石油部长周日更进一步宣布,伊朗现在已完全停止向法国和英国销售原油,传达了强有力但又主要为象徵性的讯息,因英法两国对伊朗原油进口的依赖度不高.

"已停止向英国和法国企业出口原油...我们将把原油卖给新的客户,"石油部网站援引发言人Alireza Nikzad的话称.