《综述》伊朗停止向英国和法国销售原油,核议题协商即将登场

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 相关行动看来是为了报复欧盟原油进口禁令
* IAEA和伊朗将在德黑兰举行两日协商
* 美国高层官员表示,不确定伊朗是否会寻求制造原子弹
记者 Parisa Hafezi 编译 王冠中/李婷仪/张若琪
路透德黑兰2月19日电---伊朗周日下令停止对英国和法国销售原油,此举被视为是对欧盟制裁的报复,而联合国检查员正前往德黑兰,就核子计画议题向伊朗施压.
欧盟上月决定从7月1日起抵制伊朗原油进口,此举令伊朗当局震怒.而伊朗则以关闭石油运输要道霍尔木兹海峡作为威胁.伊朗为全球第五大石油出口国.
伊朗石油部长周日更进一步宣布,伊朗现在已完全停止向法国和英国销售原油,传达了强有力但又主要为象徵性的讯息,因英法两国对伊朗原油进口的依赖度不高.
"已停止向英国和法国企业出口原油...我们将把原油卖给新的客户,"石油部网站援引发言人Alireza Nikzad的话称.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。