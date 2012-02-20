《新兴市场重要经济事件预告》--2月20日-2月27日

《台湾利率预测》3月短票利率料在0.40-0.45%，关注季底紧缩因素

路透台北2月24日 - 随着农历年后通货回笼效应淡去，市场转趋关注季底资金紧缩因子。资调人士认为， 目前资金情势较显宽裕，但金融机构已陆续避开落点季底，以免受季底效应影响，3月提存期短票利率中值料 落在0.40-0.45%。 路透周五访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；大区间则在0.38-0.48%。 3月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆(万亿)4,566.60亿台币；公债到期还本与付息合计达925. 75亿台币。 紧缩因素方面，3月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币 ；财政部发行106-4期91天期国库券，预估金额300亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --市场普遍预期3月上旬资金情势料偏松，惟仍须留意大额国际板债券交割变数，下旬则关注季底紧缩效 应，料中旬过后季底紧缩因子将陆续浮现，因此上旬短票利率较有机会靠向区间低位，下旬利率则可能走扬靠 向区间高位。