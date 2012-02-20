〔台湾数据〕1月外销订单同比下降8.63%逊於预期,因当月工作天数减少

****台湾金融市场展望：内外资齐聚万点支撑不是梦，台币趋升债市乐观--PDF版本****

金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com