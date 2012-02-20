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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:14 BJT

〔台湾数据〕1月外销订单同比下降8.63%逊於预期,因当月工作天数减少

路透台北2月20日电---台湾经济部周一公布,1月外销订单较上年同期衰退8.63%,逊於市场预估的下降7.2%,

继上月衰退幅度再扩大,且为2009年8月以来最大月度衰退,当时为衰退11.96%.

经济部表示,1月外销订单衰退主要为今年春节月份与去年不同,去年落於2月份,因此工作天数较去年同期减少.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年1月 2011年12月

外销订单 -8.63 -0.72

路透调查预估 -7.2 --

订单区域

中国大陆(含港) -20.83 -6.17

美国 +2.45 +15.25

欧洲 -1.17 -0.25 (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 丁淑琴

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