〔台湾个股〕阳明海运拟释出高雄码头股份予中远集团等,上半年有望完成--消息

路透台北2月20日电---两位消息人士周一指出,台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW),目前正与中国中远集团及日本川崎汽船(K LINE)(9107.T)洽谈释出子公司高雄港码头股权,该公司并希望於上半年定案.

如释股案洽谈顺利,中远可望成为台湾开放陆资投资码头以来,首家入股台资码头公司的陆商.

其中一位消息人士并指出,除上述两家航商外,另有中国招商局国际(0144.HK)及数家美国航商也与阳明接触,希望入股高雄港第六货柜中心.

对此,阳明海运总经理何树生对路透表示,该公司确实正与好几家海外航商洽谈高雄码头的释股案,但案子都还在讨论中,尚未定案.

"有好几个PARTY(各方)都在讨论...还在PROCESS(过程)."何树生说,他不愿指出具体的洽谈对象.

路透暂时尚未联络到中远集团和日本川崎汽船对上述消息给予评论。

阳明海运早盘中上涨2.15%,报16.65台币.台湾加权股价指数.TWII则升0.79%. (完)