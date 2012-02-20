〔台湾个股〕阳明海运拟释出高雄码头股份予中远集团等,上半年有望完成--消息

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透台北2月20日电---两位消息人士周一指出,台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW),目前正与中国中远集团及日本川崎汽船(K LINE)(9107.T)洽谈释出子公司高雄港码头股权,该公司并希望於上半年定案.
如释股案洽谈顺利,中远可望成为台湾开放陆资投资码头以来,首家入股台资码头公司的陆商.
其中一位消息人士并指出,除上述两家航商外,另有中国招商局国际(0144.HK)及数家美国航商也与阳明接触,希望入股高雄港第六货柜中心.
对此,阳明海运总经理何树生对路透表示,该公司确实正与好几家海外航商洽谈高雄码头的释股案,但案子都还在讨论中,尚未定案.
"有好几个PARTY(各方)都在讨论...还在PROCESS(过程)."何树生说,他不愿指出具体的洽谈对象.
路透暂时尚未联络到中远集团和日本川崎汽船对上述消息给予评论。
阳明海运早盘中上涨2.15%,报16.65台币.台湾加权股价指数.TWII则升0.79%. (完)
--记者 林妙容; 审校 屈桂娟
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