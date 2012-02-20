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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:35 BJT

〔台湾数据〕第四季经常帐顺差121亿美元,国际收支顺差2.1亿美元

路透台北2月20日电---台湾央行周一公布,去年第四季经常帐顺差121亿美元,上季顺差修正後为101.9亿;国际收支则为顺差2.1亿美元,上季为逆差34.6亿.

以下为经常帐与国际收支细节,单位为亿美元:

2011年第四季 2011年第三季

经常帐 121.0 101.9r

资本帐 -0.3 -0.3

金融帐 -122.8 -116.4r

国际收支 +2.1 -34.6

注:"r"为修正值.(完)

--记者 林妙容; 审校 丁淑琴

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