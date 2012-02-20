《热点透视》花旗与美银房贷市场地位重要,违规行为未受严惩

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 蔡美珍

路透纽约2月17日电---欺负山姆大叔应该会受到严惩.但花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)和解诈欺美国政府控诉而要付出的罚锾,分别是1.58亿及10亿美元,看来只是轻轻发落.花旗甚至已经承认自己在房屋贷款保险业务方面有欺骗行为.如果禁止它们参与政府的抵押保险方案,应该会有更好的吓阻效果.但很不幸,美国政府太需要大银行了.

美国银行的欺诈手法仍然细节不详,因为美银的和解内容被包进一个250亿美元的大协议里,这份协议是由联邦及各州司法当局与大型抵押贷款服务商达成,针对文件不实弊案进行和解.但有关花旗集团的犯行十分明确,暴露出为了追求利润而牺牲品管.结果是联邦住宅管理局(FHA)为花旗的劣质抵押贷款提供保险,某些贷款甚至不到六个月就违约.

联邦政府的保险方案有很大一部分是要依赖银行业者的良心,提供真正符合规定标准的抵押贷款.一直到去年遭内部人士踢爆内幕检举,花旗才承认自己并没有作到这点.这是对政府的背信行为,而且耗损纳税人的钱.

欺骗政府所受到的惩罚通常不是只有金钱方面.但花旗的处罚金额特别难以称得上有严惩效果.而美国银行已经拨备足够资金,应付和解金的一大部分.另一方面,如果暂时禁止它们与FHA作生意,就会更有打击效果,同时向其他业者杀鸡儆猴,告诉它们美国不会容忍有人剥削滥用政府的大方优惠.

不过这不太可能实现.FHA以前曾是专作低收入户住房业务的机构,现在却为三分之一左右的新抵押贷款提供保险,其中不乏富裕买主的钜额贷款.符合FHA保险资格的抵押贷款业务市场规模一个月达到250亿美元.根据FTN Financial资料,花旗只占了2%,而美国银行则以26%以上的占有率居冠.如果把违规银行逐出政府的住房方案,可能会使民众更难取得抵押贷款.

至少银行业者及其他利益相关团体应该会对政府大官们这样说明,这些大官正在担心大选年房市仍然疲软的问题.所以,花旗和美国银行会付出罚锾,并承诺以後会循规蹈矩--而纳税人只能期望政府会逼它们说到作到.(完)