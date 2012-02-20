《热点透视》花旗与美银房贷市场地位重要,违规行为未受严惩

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane; 编译 蔡美珍
路透纽约2月17日电---欺负山姆大叔应该会受到严惩.但花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)和解诈欺美国政府控诉而要付出的罚锾,分别是1.58亿及10亿美元,看来只是轻轻发落.花旗甚至已经承认自己在房屋贷款保险业务方面有欺骗行为.如果禁止它们参与政府的抵押保险方案,应该会有更好的吓阻效果.但很不幸,美国政府太需要大银行了.
美国银行的欺诈手法仍然细节不详,因为美银的和解内容被包进一个250亿美元的大协议里,这份协议是由联邦及各州司法当局与大型抵押贷款服务商达成,针对文件不实弊案进行和解.但有关花旗集团的犯行十分明确,暴露出为了追求利润而牺牲品管.结果是联邦住宅管理局(FHA)为花旗的劣质抵押贷款提供保险,某些贷款甚至不到六个月就违约.
联邦政府的保险方案有很大一部分是要依赖银行业者的良心,提供真正符合规定标准的抵押贷款.一直到去年遭内部人士踢爆内幕检举,花旗才承认自己并没有作到这点.这是对政府的背信行为,而且耗损纳税人的钱.
欺骗政府所受到的惩罚通常不是只有金钱方面.但花旗的处罚金额特别难以称得上有严惩效果.而美国银行已经拨备足够资金,应付和解金的一大部分.另一方面,如果暂时禁止它们与FHA作生意,就会更有打击效果,同时向其他业者杀鸡儆猴,告诉它们美国不会容忍有人剥削滥用政府的大方优惠.
不过这不太可能实现.FHA以前曾是专作低收入户住房业务的机构,现在却为三分之一左右的新抵押贷款提供保险,其中不乏富裕买主的钜额贷款.符合FHA保险资格的抵押贷款业务市场规模一个月达到250亿美元.根据FTN Financial资料,花旗只占了2%,而美国银行则以26%以上的占有率居冠.如果把违规银行逐出政府的住房方案,可能会使民众更难取得抵押贷款.
至少银行业者及其他利益相关团体应该会对政府大官们这样说明,这些大官正在担心大选年房市仍然疲软的问题.所以,花旗和美国银行会付出罚锾,并承诺以後会循规蹈矩--而纳税人只能期望政府会逼它们说到作到.(完)
--译文审校 王冠中
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