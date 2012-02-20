〔台湾个股〕阳明海运高雄码头或於上半年释股,投资台湾码头中远可望拔头筹(更新版)

(新增细节)

* 释股最高可达40%,中远集团希望取得20%--消息

* 上半年先增资後再释股--公司高层

* 陆资投资台湾再寻得春燕

路透台北2月20日电---台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)高雄港码头释股案可望於上半年底定.如果洽谈顺利,中国的中远集团可望成为首家投资台湾码头的陆商.台湾开放陆资投资再寻得春燕.

两位了解情况的消息人士周一指出,阳明海运目前正与中国中远集团及日本川崎汽船(K-LINE)(9107.T)洽谈释出子公司高雄港码头股权.

其中一位消息人士并表示,除上述两家航商外,另有中国招商局国际(0144.HK)及数家美国航商也与阳明接触,希望入股高雄港第六货柜中心.

阳明高层称,在释股案底定前,将先增资高雄第六货柜中心,届时股本将从目前的41亿台币扩充至60-70亿.如以中远此前表达将争取20%来看,其投资金额约在12-14亿台币之间.

按照目前法令规定,阳明的高雄港码头公司最多仅能释出40%股权,由於包括陆资及外资有多家航商争取,中远是否能如愿取得20%,尚在未定之天.

路透暂时尚未联络到中远集团和日本川崎汽船对上述消息给予评论.

**洽谈夥伴同属CKYH联盟**

另一消息人士指出,目前与阳明洽谈最积极的航商都与阳明同属CKYH联盟(中远、KLINE、阳明、韩进),但联盟中的韩进海运(117930.KS)因在高雄港已有码头,因此并未积极争取.

对此,阳明海运总经理何树生对路透表示,该公司确实正与好几家海外航商洽谈高雄码头的释股案,但案子都还在讨论中,尚未定案.

"有好几个PARTY(各方)都在讨论...还在PROCESS(过程)."何树生说,他不愿指出具体的洽谈对象.

不过此前阳明海运董事长卢峰海即已表示,中远集团及招商局国际均已向阳明表达意愿,希望各取得高雄第六货柜中心20%股权.

"(释股)我们主要是考量高雄港货量的成长...这样中远的船以後来(台湾)都会优先靠阳明的码头."卢峰海说.

该码头投资额为181亿台币,可供四艘一万TEU(20尺标准货柜)以上大型货柜船同时靠泊.该案为与政府合作的BOT案(兴建-营运-转移),阳明海运享有50年特许兴建/营运权利.

中远集团旗下有多家上市公司,包括中远国际控股(0517.HK)、中国远洋(1919.HK)及中远太平洋(1199.HK)等.

台湾去年初公布第二波开放陆资来台投资事项,其中即包括港埠业的开放.但开放近一年来,尚未有陆资至台湾投资码头业.

阳明海运股价周一早盘上涨2.15%,报16.65台币;台湾加权股价指数.TWII则升0.78%.(完)