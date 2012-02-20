更正:《美国政经分析》奥巴马降低预算赤字的承诺成为其选举一大罩门

(更正:因译文有误,内文第一个小标下面第七段应改为"他们拒绝奥巴马去年夏天提议的争取达成减赤大协议",非"他们绕开奥巴马去年夏天提出的方案,转而寻求就赤字问题展开一场大规模的讨价还价".)

* 奥巴马承认无法在第一届任内实现赤字减半承诺

* 无法达成目标恐不利其11月连任的选情

* 共和党计画就其"无法实现的承诺"大肆宣传

记者 Jason Lange/David Lawder 编译 张明钧/石冠兰

路透华盛顿2月17日电---美国总统奥巴马在上任後一个月随即召集全国资深议员及预算专家,到白宫召开一场高峰会,以了解该如何化解庞大联邦预算赤字问题.

站在白宫东厢的讲台上,这位民主党的总统一开口就提醒台下包括共和党资深议员在内的听众他刚刚继承了1.3万亿(兆)美元的赤字,而美国当时身陷"数个世代以来难有堪与比拟的经济危机".

他当时口沫横飞地讲述对财政负责,并大胆地宣示将会在四年任内将赤字减半.

在他的谈话中,并未提及他的顾问是否曾针对这样远大宣示能否实现进行讨论.而随着经济复苏迟迟无法起飞,他也就如此被困住了两年.

周一就是奥巴马做出上述宣示三周年的日子,而奥巴马已经承认他无法实现此一承诺.

他的宣示试图在国家面临危机时提出一宏大的愿景,但这显示奥巴马政府当时做出了一个政治上相当冒险的假设,而随後被并未配合演出的经济现状所瓦解.

"若说有出了什麽差错,就是在他做出宣示时有许多看不到的变数蕴藏其中."美国副总统拜登前首席经济学家Jared Bernstein表示.

打算让奥巴马无法在11月连任成功的共和党人士则是见猎心喜,试图在预算赤字问题上让奥巴马备受煎熬,但随着经济愈发强劲,共和党要求奥巴马下台的诉求恐将会越来越欠缺说服力.

在奥巴马对手打算热炒此一政治议题之际,多位分析师称选民在11月投票时,可能以其整体处理经济的能力作为评判标准.

奥巴马本周归咎那些超乎他掌控的经济事件,来淡化他未能实现誓言的尴尬.奥巴马周二向亚特兰大的一个传播媒体表示,当他在2009年2月23日做出上述宣示後,经济衰退的程度远较许多人的预期来得严重.

"在那时候,我们大多数的人都不知道会糟到什麽程度."他说道.

诚哉斯言,就连预算专家也认同.但专家们也指出,这个承诺实在过度自负,使其没有空间来应付那些可能会让经济复苏偏离航道的意外事件,而後来经济复苏也的确遭受多重意外事件打击.

当景气衰退程度异常严峻且复苏乏力情势愈发明朗时,奥巴马还重申此一承诺,甚至到了去年2月还把这事挂在嘴边.

"他们做出了一个很蠢的承诺."曾经参与奥巴马2009年预算赤字峰会的前美国联邦审计长David Walker表示.

**孤注一掷**

奥巴马的计划基於这样的理念,美国经济将会快速复苏,就像近期其他几次衰退後那样.这种观点得到白宫经济预测的支持,而这种预期比许多民间经济学家的看法乐观得多.

许多专家预计这次金融危机将对美国经济造成更多持久性破坏,美国银行系统几乎陷入停滞,因楼市泡沫破灭之後恐慌情绪笼罩华尔街.

"他们必须了解,从楼市、信贷和就业等这麽多方面而言,经济复苏都处於困难状态,"为投资人提供政府政策咨询的财政政策专家Ethan Siegal说.

但Siegal指出,可以预料到总统会在一场危机中采取乐观论调,这有助於他展现领导力."政治的一部分就是孤注一掷."

本周白宫表示,该政府可在2014年将奥巴马就职时的赤字水平降低一半,这比之前承诺的时间晚了一年,共和党方面认为这样的速度不够快.

"我们已经从这届政府那里听到了很多解释总统为何食言的借口,"美国众议院预算委员会主席、共和党人Paul Ryan称."但我们还没有听到任何承担责任的意味."

一位高级政府官员称,之所以未实现承诺目标,至少有一部分责任要归咎共和党国会议员,他们拒绝奥巴马去年夏天提议的争取达成减赤大协议.

然而,这一问题仍是奥巴马的软肋.本月稍早盖洛普(Gallup)所作的一项民调显示,只有32%的美国人赞同奥巴马应对赤字的做法,这一比例甚至比其应对经济问题的支持率38%还要低.

美国对於赤字支出的依赖,逐渐体现出对经济的不利影响.美国国会预算办公室近期表示,维持当前低税率会使得国家债务激增,以至于在十年内将抑制民间投资,伤及经济成长.

按照奥巴马下财年预算计划,到2022年欠债券持有人的资金将接近翻倍,达到19.5万亿(兆)美元.

尽管白宫预计债务与经济总产出之比将保持稳定,这意味着其不会成为重要威胁,但民间专家表示,前提是债权人不至于对华府完全偿债的能力失去信心.

否则就会导致债券利率升高,使得政府借款成本更加昂贵.

"除非我们开始认真解决这些预算问题,否则信用市场开始把我们视作另一个希腊只是时间的问题,"旧金山Action Economics分析师Kim Rupert表示.

**奥巴马的软肋**

看到总统的软肋所在,国会共和党人计划在今年秋季发起关於奥巴马在赤字减半方面"食言"的选战宣传,共和党众议院全国委员会发言人Andrea Bozek称.

Bernstein承认,在奥巴马作此誓言时,政府中有一些人并不确信赤字会像希望中降低得那麽快.

"每个人的信心程度不同.在经济处於循环中那种不确定时点的时候,我和其他人当然认为那些预测是脆弱的,"他称."当然会有一些争论."

奥巴马并非首位未实现重大经济承诺的总统.美国前共和党总统里根从未像他誓言的那样实现预算平衡.

"我们从未接近(实现预算平衡),"里根时期的白宫高级经济顾问Murray Weidenbaum称.

但在被问及奥巴马是否会遭到选民反对时,他表示尽管里根担任总统时赤字大幅增长,但他仍在1984年成功获得连任.

Weidenbaum称,"是会有一点尴尬,但你只管继续前行."(完)