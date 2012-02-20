《即时观点3》台湾1月外销订单超预期衰退8.63%,季节因素中亦有复苏迹象

路透台北2月20日电---台湾经济部周一公布,1月外销订单较上年同期衰退8.63%,逊於市场预估的下降7.2%,且为2009年8月以来最大月度衰退,当时为衰退11.96%.

经济部表示,1月外销订单衰退主要为今年春节月份与去年不同,去年落於2月份,因此工作天数较去年同期减少.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年1月 2011年12月

外销订单 -8.63 -0.72

路透调查预估 -7.2 --

订单区域

中国大陆(含港) -20.83 -6.17

美国 +2.45 +15.25

欧洲 -1.17 -0.25

**市场评论**

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

我们先前预估下滑8.6%,主要是基於全球需求整体疲弱,而且也有农历春节效应,工作天数比较少.

就各产业别来看,电子产业受创最重,景气仍处在下行循环.而新加坡也有这情况,其非石油出口领域表现尚可,但电子产品出口衰退逾10%.

我们认为,韩国、台湾及新加坡的出口厂商会受到双重打击,因为他们正受到电子产业衰退期的冲击,而且全球需求总体仍显疲弱.

由於我们预估今年美国经济成长率1.9%,欧洲可能持平甚至衰退,中国则是成长放缓,因此亚洲的出口仍将面临艰困,至少在上半年将停留在高原期.

--ANZ澳盛银行高级经济分析师杨宇霆

这数据比市场预期差,不过季调後较上月则是成长2.6%.这暗示台湾的外部需求复苏可能比先前预期的要提早来到,而这点也符合近来一些月度数据的反弹(例如半导体订单出货比数据)

台湾外销订单好转,对亚洲区贸易也是好的预兆.我们曾经研究过,台湾外销订单数据通常领先亚洲出口国约一至三个月,而过去两年电子产品供应练也主导着中港台之间的跨境贸易.台湾外销订单优於预期,预告着亚洲区贸易也可能转佳.

就基本面,中国宽松的货币政策将有助提振中国的内需,也就是台湾最大的出口市场.而台湾大选结果解读正面,也有助维系海外客户对台湾制造业的信心.

随着对外贸易持续下滑的风险降低,我们认为台湾央行重启利率中性化的可能性在上升中.虽然我们基本上预期央行3月时将维持指标利率在1.875%,但利率政策前景是偏向上升的,特别当央行仍持续紧盯全球大宗商品价格走升的状况.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

欧美景气比较透明,没有想像中悲观,现在主要疑虑来自於中国.虽然中国今年经济成长率预估可维持8%,但是出口动能急剧下滑,相对比较重要的内需,则受到房地产及资金紧俏所影响,所以最近中国政策都是在压投资、抗通膨,中国"外销不佳、内需不振"是影响台湾比较大的因素.

这数据也反映欧美订单虽然可能没掉那麽多,但仍在清库存的阶段,所以导致台湾出口到中国大陆的半成品受到影响.

对亚洲主要出口国来说,我们是认为保守,但还不到悲观.至少欧洲最终需求并没有很大的衰退,现在景气感觉在打L型的底,没有衰退很严重,但也没有快速复苏的迹象.现在就在等库存消化後,急单效应何时来.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘升2.9分,报29.554.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII收盘涨0.77%至7,954.82点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾1月出口金额较上年同期衰退16.8%,是两年多以来的首次衰退;1月进口金额较上年同期衰退11.9%.

--主计处今年初概估去年第四季的经济成长率仅有1.9%,创下两年多以来最差季度表现,主因全球经济持续走弱.

--台湾央行在12月底的理监事会议连续二季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优於实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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