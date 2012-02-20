〔台湾债市〕10年新券殖利率稳中偏低,筹码压制但缺乏方向

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透台北2月20日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周一微幅收低.在缺乏刺激交投的诱因下,筹码面压制殖利率令该券欲弹不易,价格回到狭幅区间整理,本周料仍在平盘附近来回,方向混沌.
交易商称,虽然美债上周五走弱,不过台债在清淡交易中不思跟进,多方反而以筹码优势主宰盘势.除10年新券殖利率波动不到半个基点,五年券101/1空单也遭波及,银行承接买盘带动殖利率下行约1基点.
"央行的货币政策近期大概不会调整...(台债)能见度看到第二季大概都没什麽方向,"一本地银行交易员称.
另一证券商交易员则指出,中国下调存款准备金率亦对台债影响有限,市场没有太大的反应,短券稍强却仍不脱区间,五年券暂看0.93-0.96%间来回,10年新券则看0.27-0.28%能否守住.
美国公债价格周五收低,因希腊看来在债务重组问题上正取得进展,这打压了避险美国公债的需求.周末小长假後,市场本周将迎来总计990亿美元的新债供应.今日美国市场因节日休市.
指标10年期公债US10YT=RR价格下跌14/32,收益率报2.033%,高於周四尾盘的2.0%.该收益率在过去两个月内,一直在1.80-2.05%左右的区间内交投.
台湾股市周一收升0.77%,加权股价指数.TWII收涨60.46点至7,954.82点.[.TWCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -1.05 0.9430 0.9430-0.9470 24.5
10 101/5 A01105=TWO -0.20 1.2702 1.2685-1.2722 147.5
注:* 代表创该券交易以来殖利率日高
交易商认为,在缺乏交投意愿下,主流券突破区间的力道将十分有限,特别是长券端利率波动也有限,短券打高容易遭遇逢高买盘.而交投清淡的主因还是在市场对央行利率政策的预期将不动如山,令交易商进场意愿薄弱.
"看起来就是会继续整理...在半个至1个基点间动一下."一票券商交易员说.
交易员认为,国际局势僵滞也令美债市场和台债如出一辙,美债若能率先突破区间,对台债就会有指引效果.否则交易员料仍得面对冰冷盘面一段时间.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7180
10 100/9 A00109=TWO 1.2865
5 101/1 A01101=TWO 0.9430
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
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