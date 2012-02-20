〔台湾债市〕10年新券殖利率稳中偏低,筹码压制但缺乏方向

路透台北2月20日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周一微幅收低.在缺乏刺激交投的诱因下,筹码面压制殖利率令该券欲弹不易,价格回到狭幅区间整理,本周料仍在平盘附近来回,方向混沌.

交易商称,虽然美债上周五走弱,不过台债在清淡交易中不思跟进,多方反而以筹码优势主宰盘势.除10年新券殖利率波动不到半个基点,五年券101/1空单也遭波及,银行承接买盘带动殖利率下行约1基点.

"央行的货币政策近期大概不会调整...(台债)能见度看到第二季大概都没什麽方向,"一本地银行交易员称.

另一证券商交易员则指出,中国下调存款准备金率亦对台债影响有限,市场没有太大的反应,短券稍强却仍不脱区间,五年券暂看0.93-0.96%间来回,10年新券则看0.27-0.28%能否守住.

美国公债价格周五收低,因希腊看来在债务重组问题上正取得进展,这打压了避险美国公债的需求.周末小长假後,市场本周将迎来总计990亿美元的新债供应.今日美国市场因节日休市.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌14/32,收益率报2.033%,高於周四尾盘的2.0%.该收益率在过去两个月内,一直在1.80-2.05%左右的区间内交投.

台湾股市周一收升0.77%,加权股价指数.TWII收涨60.46点至7,954.82点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -1.05 0.9430 0.9430-0.9470 24.5

10 101/5 A01105=TWO -0.20 1.2702 1.2685-1.2722 147.5

注:* 代表创该券交易以来殖利率日高

交易商认为,在缺乏交投意愿下,主流券突破区间的力道将十分有限,特别是长券端利率波动也有限,短券打高容易遭遇逢高买盘.而交投清淡的主因还是在市场对央行利率政策的预期将不动如山,令交易商进场意愿薄弱.

"看起来就是会继续整理...在半个至1个基点间动一下."一票券商交易员说.

交易员认为,国际局势僵滞也令美债市场和台债如出一辙,美债若能率先突破区间,对台债就会有指引效果.否则交易员料仍得面对冰冷盘面一段时间.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7180

10 100/9 A00109=TWO 1.2865

5 101/1 A01101=TWO 0.9430

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)