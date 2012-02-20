〔台湾汇市〕台币/美元小幅收升,中国放宽政策激励但追价有限

路透台北2月20日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值2.9分,由於中国央行下调存准率以稳定经济成长,加之希腊有望达成第二轮救助协议,激励亚洲股汇市走扬,不过场上交投并不热络,台币涨幅有限.

外汇人士指出,尽管台股今日涨势颇为强劲,但在台北汇市追价意愿有限,银行获利了结的台币卖盘以及进口商的美元买需不断,更是限缩台币涨幅,盘初在触及一周高点後便又回到狭幅区间震荡.整体而言,台币并未跳脱盘整格局.

"如果希腊通过协议也是预期内,对市场影响不大,台币还是在区间,"一位公股银行交易人士表示,"除非会议又再次延後."

周一欧元区财政部长将就1,300亿欧元的希腊纾困案作出决议.交易商并表示,除谨慎观望欧元区会议外,本周国际市场较少美国重大经济数据公布,料在缺乏多空消息指引下,台币难脱区间波动,短线先看29.45-29.65元间.

台湾经济部周一公布,1月外销订单较上年同期衰退8.63%,逊於市场预估的下降7.2%,且为2009年8月以来最大月度衰退,当时为衰退11.96%.[ID:nCT0434594]

市场人士对此表示,由於出口衰退主要与工作天数较去年同期减少有关,对明日台币走势影响应有限.另外,出口商於目前汇价也不急着抛汇,预料在月底最後几日亦或台币走贬至29.6元附近,美元卖单才有可能陆续出笼.

台币兑美元盘中曾触及29.460元,为2月13日29.400元以来最高.

台股加权指数.TWII周一收盘上涨0.77%,至7,954.82点;外资及陆资在台股买超11亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超80.96亿.[ID:nCT0434706]

周一多数新兴亚洲货币上涨,因中国货币宽松举措及对希腊再度获得救援资金的乐观情绪,增强了资金流入该地区的希望,不过也有交易商在真正达成救援协议前了结获利.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.554 29.583 29.460-29.585 29.585 5.16 8.39

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.540 29.560 29.510-29.558 29.510 3.42 3.95

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.165/-0.135

----------------------------------------------------------------------------(完)