〔台湾货币市场〕短率大致平稳,本周存单到期量偏低因素尚未发酵

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
* 本周存单到期低,效应尚未见发酵
* 今日短钱供给尚充沛
* 票券商缺口压力尚不明显
记者 张雅菁
路透台北2月20日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,本周央行存单到期量偏低的效应尚未见发酵,资金供给尚属充沛;对於本周接下来几天,预期银行间多已事先调度,主要观察票券商的多缺状况.
交易人士表示,今日外商银行短钱还不少,票券商亦未见明显缺口压力;对於本周未来几天,即使略有紧张,料不致太过显着,因下周期底前还有几天时间可以调整准备金数字.不过,面对本周六至下周二的四天连续假期,银行间对於本周五要留下多大的当日准备数字,会比较费神.
"今天市场还平静,接下来下周就有四天连假,这周五要调一下,"一本地银行调度人士称.
本地时间14:54,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,上日为0.398%;区间在0.392-0.710%,上日在0.299-0.720%.
2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日亦同.
台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.
**短票尚稳定**
短票方面,票券商指出,由於今日银行间拆借短钱不少,加以民间客户承作亦热络,票券商缺口压力不明显.本周接着几天,主要将视短票库存状况,来决定是否拉抬利率求售.而短票发行量会否上扬,则是观察台股走势及其融资需求而定.
"(银行)开价可能高一点,但要不要做,还是要看实际库存压力,"一票券商人士称.他预估一般银行间利率即使有上调必要,初步可能也仅触及0.87%.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,同於上日.
今日央行存单到期金额1,333亿台币,央行的发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1,909.5亿台币,接下来依序为周二72.5亿、周三128亿、周四150亿、周五226亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正後周五当日超额准备为负2亿台币,累计超额准备为1,837亿台币,加计前期1%的超额准备为3,057亿台币.
**RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳,今日有120亿台币的中信金(2891.TW)金融债交割,投信资金略显分配不均,成交利率则大致稳於既有区间.
资金调度人士表示,本周央行存单到期量少,银行为调整积数而保守调度,加上接近月底资金需求陆续浮现,投信端将面临企业赎回压力,场上资金状况不若此前宽裕,预料市场资金需求将从下半周至月底达到高峰,RP利率恐微幅上扬.
另外,交易人士指出,近日寿险各家资金供应多缺不一,部分似有移往海外投资的情形,将密切观察後续承作状况.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 乔艳红
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