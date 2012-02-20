〔台湾货币市场〕短率大致平稳,本周存单到期量偏低因素尚未发酵

* 本周存单到期低,效应尚未见发酵

* 今日短钱供给尚充沛

* 票券商缺口压力尚不明显

记者 张雅菁

路透台北2月20日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,本周央行存单到期量偏低的效应尚未见发酵,资金供给尚属充沛;对於本周接下来几天,预期银行间多已事先调度,主要观察票券商的多缺状况.

交易人士表示,今日外商银行短钱还不少,票券商亦未见明显缺口压力;对於本周未来几天,即使略有紧张,料不致太过显着,因下周期底前还有几天时间可以调整准备金数字.不过,面对本周六至下周二的四天连续假期,银行间对於本周五要留下多大的当日准备数字,会比较费神.

"今天市场还平静,接下来下周就有四天连假,这周五要调一下,"一本地银行调度人士称.

本地时间14:54,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,上日为0.398%;区间在0.392-0.710%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日亦同.

台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**短票尚稳定**

短票方面,票券商指出,由於今日银行间拆借短钱不少,加以民间客户承作亦热络,票券商缺口压力不明显.本周接着几天,主要将视短票库存状况,来决定是否拉抬利率求售.而短票发行量会否上扬,则是观察台股走势及其融资需求而定.

"(银行)开价可能高一点,但要不要做,还是要看实际库存压力,"一票券商人士称.他预估一般银行间利率即使有上调必要,初步可能也仅触及0.87%.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,同於上日.

今日央行存单到期金额1,333亿台币,央行的发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1,909.5亿台币,接下来依序为周二72.5亿、周三128亿、周四150亿、周五226亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後周五当日超额准备为负2亿台币,累计超额准备为1,837亿台币,加计前期1%的超额准备为3,057亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳,今日有120亿台币的中信金(2891.TW)金融债交割,投信资金略显分配不均,成交利率则大致稳於既有区间.

资金调度人士表示,本周央行存单到期量少,银行为调整积数而保守调度,加上接近月底资金需求陆续浮现,投信端将面临企业赎回压力,场上资金状况不若此前宽裕,预料市场资金需求将从下半周至月底达到高峰,RP利率恐微幅上扬.

另外,交易人士指出,近日寿险各家资金供应多缺不一,部分似有移往海外投资的情形,将密切观察後续承作状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)