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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 15:44 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,639亿韩元,为连续第二日买超

路透首尔2月20日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,639亿韩元,为连续第二日买超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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2月20日 163.9 -262.8 -66.5

2月17日 262.4 -54.0 -302.9

2月16日 -53.7 -348.3 417.9

2月15日 243.5 -53.6 -341.2

2月14日 20.9 69.9 147.9

2月13日 168.3 -89.8 -178.6

2月10日 88.3 -280.6 319.5

2月 9日 105.3 -98.9 44.5

2月 8日 395.8 15.5 -405.8

2月 7日 364.9 -76.6 -254.4

2月 6日 176.6 -38.8 -146.0

2月 3日 -121.9 -289.4 350.1

2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2

2月 1日 415.6 -277.4 -197.6

1月31日 140.3 -39.9 -32.3

1月30日 -76.3 -199.5 171.5

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本月以来 3,252.9 -2,004.0 -1,244.9

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今年以来 9,558.9 -1,644.0 -6,879.8

------------------------------------------------- (完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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