〔表格〕外资在韩国股市买超1,639亿韩元,为连续第二日买超

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透首尔2月20日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,639亿韩元,为连续第二日买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月20日 163.9 -262.8 -66.5
2月17日 262.4 -54.0 -302.9
2月16日 -53.7 -348.3 417.9
2月15日 243.5 -53.6 -341.2
2月14日 20.9 69.9 147.9
2月13日 168.3 -89.8 -178.6
2月10日 88.3 -280.6 319.5
2月 9日 105.3 -98.9 44.5
2月 8日 395.8 15.5 -405.8
2月 7日 364.9 -76.6 -254.4
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
2月 3日 -121.9 -289.4 350.1
2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2
2月 1日 415.6 -277.4 -197.6
1月31日 140.3 -39.9 -32.3
1月30日 -76.3 -199.5 171.5
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本月以来 3,252.9 -2,004.0 -1,244.9
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今年以来 9,558.9 -1,644.0 -6,879.8
------------------------------------------------- (完)
--编译 龚芳;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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