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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 15:51 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜劲升,受中国放宽政策激励

路透上海2月20日电---伦敦期铜价周一上涨近1.5%.中国放宽政策及希腊纾困案有望获批,提振风险较高资产.

0710GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.47%至每吨8,295美元,略低於盘中高位8,396.5美元.上周铜价下挫近4%,为九周来最大单周跌幅.

上海期货交易所主力5月期铜合约SCFc3跌0.69%,至每吨59,340元人民币.

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