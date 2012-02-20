《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透伦敦2月20日电---以下德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
英镑/美元:汇价在上周结束之际劲扬,看来本周将延续这波涨势,我们看好英镑会挑战1.5917美元.
我们预计英镑在此将功败垂成,并回落至1.5645的上周低位,其下则为1.5580的50%回档位.英镑需跌落1.5580,方有可能续挫至1.5300以下.
英镑倘若上涨,将在1.5881/83遇阻,其上为1.5919的200日均线切入位.在该点上方为1.5994的2007-2012年阻力线,及200周均线切入位1.6130,英镑上档空间有限,我们预计上攻将遭遇失败.
澳元/美元:上周整周基本上均陷入整理,但均在上升通道内进行.该通道的底部在1.0668美元提供支撑;若完好无损,则我们须假设多格走势不变,而市场仍有能力重探近期高位1.0845.
在此之前,自2011年7月高点延伸而来的阻力线切入位在1.0828美元.我们看好澳元将上攻未果,因为我们注意到日线图上相对强弱指标(RSI)仍相当疲弱.在该点上方,将重新面临1.1030/80的阻力.
惟有跌落1.0668的通道支撑,方能减轻英镑目前向上的压力,并导致汇价跌回两个月上升趋势切入位1.0490;需跌破该点,才会扭转这波升势.
纽约 当日 今年来 2011年
0753GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3198 1.3151 +0.36 +1.95 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.43 79.48 -0.06 +3.24 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 104.83 104.53 +0.29 +5.28 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9156 0.9188 -0.35 -2.35 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5863 1.5836 +0.17 +2.11 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9930 0.9957 -0.27 -2.58 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0758 1.0709 +0.46 +5.21 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8395 0.8328 +0.80 +7.85 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.460 85.120 +0.40 +8.67 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.670 66.180 +0.74 +11.43 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.00 125.85 +0.12 +5.41 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2807 1.2849 -0.33 -2.43 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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