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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:37 BJT

《外汇动态》欧元遭遇些微卖压--德国商业银行

0822GMT---根据德国商业银行的买卖单模型,欧元在现行水准1.3195美元上下,遭遇轻微的卖压.

该行指出,此处卖单密度略高於买单,但在1.3160处则约略势均力敌;而在该点的下档走势将难以蓄积动能.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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