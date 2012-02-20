〔外汇期权〕欧元/美元波动率暂持稳,美国假期料使交投清淡

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
IFR伦敦2月20日电---美国假期可能会导致今日整体交投清淡,在此同时希腊的问题继续推进,交易员多对初步援助获得批准抱持期待,因此明显可见冒险意愿.
欧元/美元开盘报约1.3200,波动率暂时持稳,一个月期波动率报11.55%,周四现汇跌至三周低点1.2975波动率升至12.4%的高点;目前波动率仍较2月初及10个月低点高出约1.0个百分点.
三个月期波动率报11.8%,一年期报12.6%,上周高点在约13.25%.一个月期Delta值为0.25的期权风险逆转指标目前报2.0,前报2.25,偏向欧元卖权.
美元/日圆波动率仍处於较高水准,现汇延续上周涨势,突破79.50障碍及10月底关键的干预後高点79.55,今日最高曾升至79.89,之後回落至79.50.一个月期价平波动率达9.1%,一年期报11.2%.下一道障碍位为80.00,障碍规模庞大.
澳元/美元波动率略为升高,一个月期在亚洲报12.0%,周五尾盘报11.75%,上周四所达高点为12.2%.现汇回落至1.0800整数关卡,今日在1.0800-1.0760间有期权到期,应会有助於压制波动率.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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