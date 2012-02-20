〔外汇期权〕欧元/美元波动率暂持稳,美国假期料使交投清淡

IFR伦敦2月20日电---美国假期可能会导致今日整体交投清淡,在此同时希腊的问题继续推进,交易员多对初步援助获得批准抱持期待,因此明显可见冒险意愿.

欧元/美元开盘报约1.3200,波动率暂时持稳,一个月期波动率报11.55%,周四现汇跌至三周低点1.2975波动率升至12.4%的高点;目前波动率仍较2月初及10个月低点高出约1.0个百分点.

三个月期波动率报11.8%,一年期报12.6%,上周高点在约13.25%.一个月期Delta值为0.25的期权风险逆转指标目前报2.0,前报2.25,偏向欧元卖权.

美元/日圆波动率仍处於较高水准,现汇延续上周涨势,突破79.50障碍及10月底关键的干预後高点79.55,今日最高曾升至79.89,之後回落至79.50.一个月期价平波动率达9.1%,一年期报11.2%.下一道障碍位为80.00,障碍规模庞大.

澳元/美元波动率略为升高,一个月期在亚洲报12.0%,周五尾盘报11.75%,上周四所达高点为12.2%.现汇回落至1.0800整数关卡,今日在1.0800-1.0760间有期权到期,应会有助於压制波动率.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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