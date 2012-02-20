〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超8.5亿台币

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透台北2月20日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 7.50 16.00 -8.50
票券业 0.50 0.50 +0.00
证券业 20.00 11.50 +8.50 (完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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