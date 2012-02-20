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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:52 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超8.5亿台币

路透台北2月20日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 7.50 16.00 -8.50

票券业 0.50 0.50 +0.00

证券业 20.00 11.50 +8.50 (完)

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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