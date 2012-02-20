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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:58 BJT

《外汇动态》欧元兑美元或将陷於区间内游走

0843GMT---欧元/美元EUR=挂在200小时均线(现位於1.3180)的买单,正提供汇价些许支撑;据称其下在1.3160-70亦有买单伺机而待.

据说欧元上档空间较大,卖单多集中在1.3235-45,其上为日线图一目均衡云区(1.3245美元)的顶部.

在美国周一适逢国定假日的情况下,欧元/美元汇价可能会陷於上述指标价位内游走.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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