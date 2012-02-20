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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 17:21 BJT

〔标题新闻〕韩国现代摩比斯<012330.KS>澄清媒体报导,否认考虑收购东洋人寿<082640.KS>

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DK01D]

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