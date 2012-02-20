〔台湾财政〕行政院3月中将成立财政健全小组,最迟9月中推出改革案

路透台北2月20日电---台湾财政部长刘忆如周一表示,行政院会在3月中旬成立"财政健全小组",针对如何达成"公平正义"目的进行税负与财政改革讨论,最晚在9月中推出第一项改革案.

刘忆如不愿说明税制改革可能的方向与内容.她仅在上任後首度举行的记者会中称,财政健全的目的就是要让国家财政不要陷入结构性风险,让结构性的赤字不要再增加.

"我讲任何一个税的名称,都很容易引起误会."她说.

刘忆如也提及,未来针对产业与企业的租税优惠,不再以投资金额为考量,而是以能否增加就业为重点.

台湾总统马英九虽在1月举行的大选顺利连任,不过得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.针对选举期间遭对手抨击贫富差距过大等问题,马英九在发表感言时称,未来要更重视分配的正义,要持续缩小贫富的差距.[ID:nCT0500053]

台湾在2001年民进党执政时期及2008年国民党执政时,均曾先後召开类似的财政税赋改革会议.不过会议达成的共识,例如课徵资本利得税等,都因为种种考量而搁置延宕.

截至2012年1月底止,中央公债未偿还余额为4兆7,685亿台币,平均每人负担债务21.6万.(完)