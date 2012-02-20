〔台湾财政〕行政院3月中将成立财政健全小组,最迟9月中推出改革案

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透台北2月20日电---台湾财政部长刘忆如周一表示,行政院会在3月中旬成立"财政健全小组",针对如何达成"公平正义"目的进行税负与财政改革讨论,最晚在9月中推出第一项改革案.
刘忆如不愿说明税制改革可能的方向与内容.她仅在上任後首度举行的记者会中称,财政健全的目的就是要让国家财政不要陷入结构性风险,让结构性的赤字不要再增加.
"我讲任何一个税的名称,都很容易引起误会."她说.
刘忆如也提及,未来针对产业与企业的租税优惠,不再以投资金额为考量,而是以能否增加就业为重点.
台湾总统马英九虽在1月举行的大选顺利连任,不过得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.针对选举期间遭对手抨击贫富差距过大等问题,马英九在发表感言时称,未来要更重视分配的正义,要持续缩小贫富的差距.[ID:nCT0500053]
台湾在2001年民进党执政时期及2008年国民党执政时,均曾先後召开类似的财政税赋改革会议.不过会议达成的共识,例如课徵资本利得税等,都因为种种考量而搁置延宕.
截至2012年1月底止,中央公债未偿还余额为4兆7,685亿台币,平均每人负担债务21.6万.(完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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