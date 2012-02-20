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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 18:35 BJT

〔台湾经济〕第四季经济成长率统计值提前至周三公布

路透台北2月20日电---台湾主计处表示,原订本周四(23日)午後即将公布的台湾第四季经济成长率,提前至周三(22日)午後16:30公布.

主计处於1月31日时公布去年第四季经济成长率概估值为1.9%,是两年多以来最差的季度表现.

主计处并未详述时间更改的原因.台湾经济成长预估请见TWGDP1

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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